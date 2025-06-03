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В Молдавии объявили национальный траур из-за кончины Евгения Доги

Президент Молдавии Майя Санду объявила национальный траур из-за кончины Доги
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в день прощания с композитором фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги в стране пройдет национальный траур.

Санду назвала это знаком почтения великому музыканту, который родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Дата и место прощания с Догой пока неизвестны.

«Молдавия была красивее и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с благодарностью», — отметила политик.

Накануне депутат парламента Молдовы Наталья Давидович сообщила в Facebook, что Евгения Доги не стало в возрасте 88 лет. Она сопроводила пост фразой: «Светлая память».

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что причиной кончины композитора могла стать острая сердечная недостаточность, которая развилась у него на фоне рака. При этом родные композитора пока не подтвердили эту информацию.

Дога написал музыку более чем к двумстам фильмам, включая «Мой ласковый и нежный зверь». Он работал с киностудиями «Молдова-фильм», «Мосфильм», Киностудия имени М. Горького, Киностудия имени А. Довженко, «Азербайджанфильм», «Беларусьфильм», «Укртелефильм», ТВ Центр, «Ленфильм», Одесская киностудия, ТО «Экран», Центральное телевидение Гостелерадио СССР.

Ранее победивший рак Кушанашвили рассказал о проблемах с кишечником.

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