Названа причина смерти композитора фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Композитор Евгений Дога умер от острой сердечной недостаточности, которая развилась у музыканта на фоне рака. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, Дога боролся с раком более 20 лет. Он также страдал от хронической ишемической болезни сердца и гипертонии. При этом родные композитора пока не подтвердили эту информацию.

Накануне депутат парламента Молдовы Наталья Давидович сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Евгения Доги не стало в возрасте 88 лет. Она сопроводила пост фразой: «Светлая память».

Эстрадный депутат из Молдовы Адриан Граур также принес свои соболезнования.

«Прощай, учитель! Его музыка была голосом чистых эмоций, мостом между душами и временем. Благодаря своим творениям Евгений Дога дал нам спокойствие, красоту и глубину — но особенно художественный отпечаток, который всегда останется живым...» — заявил он.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Он окончил Музыкальный колледж имени Штефана Няги и Кишиневскую консерваторию имени Г. Музическу. В 1957-м артист стал работать в оркестре Молдавского радио и телевидения. В 1987-м он удостоился звания народного артиста СССР, а в 1997-м стал кавалером молдавского ордена Республики.

Дога написал музыку более чем к двумстам фильмам, включая «Мой ласковый и нежный зверь». Он работал с киностудиями «Молдова-фильм», «Мосфильм», Киностудия имени М. Горького, Киностудия имени А. Довженко, «Азербайджанфильм», «Беларусьфильм», «Укртелефильм», ТВ Центр, «Ленфильм», Одесская киностудия, ТО «Экран», Центральное телевидение Гостелерадио СССР.

Ранее звезда «Дома-2» погибла в результате несчастного случая.