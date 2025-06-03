На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Победивший рак Кушанашвили рассказал о проблемах с кишечником

Телеведущий Кушанашвили заявил, что у него появились боли в животе
close
otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на проблемы с животом.

Кушанашвили рассказал, что испытал «практически невыносимые» боли в кишечнике. Телеведущего «скрутило». Он отметил, что испытывает боли не только физические, но и «чистого экзистенциализма».

«Я борюсь, кроме понятных лекарств, с этими приступами так: заставляю себя читать», — поделился телеведущий.

По словам Кушанашвили, когда его скрутило, ему попались на глаза строчки про то, что спокойствию рад только тот человек, которого уже не стало. Телеведущий признался, что рассмеялся, но «зловеще».

«Я желаю вам не болеть, а уж если угораздило — слушайте эскулапов и не сдавайтесь», — заявил журналист.

Известно, что Отар Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. 1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Ранее Буйнов связал возникновение рака с предательством женщин.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами