Победивший рак Кушанашвили рассказал о проблемах с кишечником

Телеведущий Кушанашвили заявил, что у него появились боли в животе

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на проблемы с животом.

Кушанашвили рассказал, что испытал «практически невыносимые» боли в кишечнике. Телеведущего «скрутило». Он отметил, что испытывает боли не только физические, но и «чистого экзистенциализма».

«Я борюсь, кроме понятных лекарств, с этими приступами так: заставляю себя читать», — поделился телеведущий.

По словам Кушанашвили, когда его скрутило, ему попались на глаза строчки про то, что спокойствию рад только тот человек, которого уже не стало. Телеведущий признался, что рассмеялся, но «зловеще».

«Я желаю вам не болеть, а уж если угораздило — слушайте эскулапов и не сдавайтесь», — заявил журналист.

Известно, что Отар Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. 1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

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