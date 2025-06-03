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Умер композитор фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Композитор Евгений Дога скончался в возрасте 88 лет
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила депутат парламента Молдовы Наталья Давидович в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Светлая память», — написала депутат.

Дога написал музыку более чем к двумстам фильмам, включая «Мой ласковый и нежный зверь». Он работал с киностудиями «Молдова-фильм», «Мосфильм», Киностудия имени М. Горького, Киностудия имени А. Довженко, «Азербайджанфильм», «Беларусьфильм», «Укртелефильм», ТВ Центр, «Ленфильм», Одесская киностудия, ТО «Экран», Центральное телевидение Гостелерадио СССР.

Причина смерти неизвестна. Эстрадный депутат из Молдовы Адриан Граур также принес свои соболезнования в Facebook.

«Прощай, учитель! Его музыка была голосом чистых эмоций, мостом между душами и временем. Благодаря своим творениям Евгений Дога дал нам спокойствие, красоту и глубину — но особенно художественный отпечаток, который всегда останется живым...» — заявил артист.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Он окончил Музыкальный колледж имени Штефана Няги и Кишиневскую консерваторию имени Г. Музическу. В 1957-м артист стал работать в оркестре Молдавского радио и телевидения. В 1987-м он удостоился звания народного артиста СССР, а в 1997-м стал кавалером молдавского ордена Республики.

Ранее звезда «Дома-2» погибла в результате несчастного случая.

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