Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боярского выписали из больницы после перелома ребра

Театр Ленсовета: Боярского выписали из больницы, он выйдет на сцену на неделе
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выписан из больницы после госпитализации с переломом ребра и ушибом легкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Театре имени Ленсовета.

По словам собеседника агентства, артист уже находится дома и планирует играть спектакли 27 и 29 апреля. Источник уточнил, что Боярский ездит на процедуры амбулаторно.

14 апреля актер попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Позднее супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан, рассказала, что врачи госпитализировали ее мужа из-за угрозы развития пневмонии. Несмотря на опасения, уточнила она, медикам удалось предотвратить заболевание.

Ранее Боярский отказался бросать курить ради выздоровления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами