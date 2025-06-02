Провокационный проект о зумерах вышел онлайн

Провокационный документальный проект Анатолия Доброжана о зумерах «Манифест мечты» вышел онлайн. Об этом «Газете.Ru» сообщил продюсерский центр «Вдохновители».

«Документальный проект «Манифест мечты» – это бережное кинематографическое non-scripted исследование и арт-инструкция к подросткам, написанная с их помощью. В объективе камер подростки со всей России становятся голосами своего поколения и раскрывают самые сокровенные тайны: чего хотят, о чем мечтают и во что верят. Как понять тех, чей сегодняшний бунт против обыденности станет завтрашней нормой? В объективе «Манифеста мечты» – жизнь и судьба современных подростков, строящих будущее, в котором мы будем жить», — рассказывают авторы.

В фильме подростки лично расскажут, каким видят будущее и что им не нравится в настоящем.

«Это свежий ветер, готовый ворваться в форточку взрослого восприятия, где всё привычно, логично, понятно и очень правильно. Взрослые твердо стоят на ногах и смотрят под ноги, но именно это не дает им, как все мы делали в детстве, смотреть на небо и ловить ветер перемен. Фильм — это возможность не только услышать и понять проблемы современных подростков, но и способ услышать своего внутреннего подростка, готового мечтать, менять и творить», — говорит Доброжан.

В проекте приняли участие более 30 подростков от 14 до 18 лет из 5 регионов страны.

В записи саундтрека к фильму принимали участие исполнители vsebydett, Modern Bite, Yesenia, Layla And The Roses, Вымышлен.

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