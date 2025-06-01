Стал известен режиссер нового фильма о Петрове и Васечкине

Режиссер Петр Тодоровский снимет новый фильм о Петрове и Васечкине

Режиссер Петр Тодоровский будет работать над фильмом о приключениях Петрова и Васечкина. Об этом сообщает Telegram-канал кинопрокатной компании «Вольга».

Съемки фильма начнутся летом 2025 года. В 2026-м картина выйдет в прокат. Она получила название «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа».

Режиссер проекта Петр Тодоровский известен по таким лентам, как «Здоровый человек», «Большой», «Подслушано в Рыбинске», «Частица вселенной», «Ладога», «Полет», «Ворона».

В 2022 году Тодоровский получил серебряного «Святого Георгия» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — «Здоровый человек».

«Мы гордимся стать частью такого амбициозного совместного проекта с Киностудией Горького. Это современная, хулиганская музыкальная комедия с культовыми героями для нескольких поколений зрителей», — заявил владелец кинопрокатной компании «Вольга» Сергей Ершов.

Премьера фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» прошла 1 июня 1984 года. Спустя год вышла новая двухсерийная комедия «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

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