Москва впервые увидела «Трех сестер» Чайковского

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац впервые показал в столице оперу Александра Чайковского «Три сестры». Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно статье, в прошлом она была поставлена только один раз — 30 лет назад в Перми ее перенес на сцену Владимир Курочкин, наставник худрука театра и режиссера премьеры Георгия Исаакяна. Автором оперного либретто стал Яков Халецкий.

«Спектакль получился таким же легким, как пленэрные зарисовки (сценография Станислава Фесько, костюмы Варвары Захаровой). Четыре лаконичные картины оперы укладываются в два часа», — говорится в материале.

Как уточняется, солистам не всегда просто было переключаться между пением, декламацией и разговорными эпизодами, но они старались не терять четкость фразировки.

В мае Театр «Особняк Дашков 5» устроил последний показ иммерсивного спектакля «Преступление и наказание». Зрители увидели постановку 31 мая. «Преступление и наказание» в общей сложности посмотрели более 16 тыс. зрителей.

Ранее выяснилось, почему Григорович не брал Родькина в «Щелкунчик».