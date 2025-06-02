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Москва впервые увидела «Трех сестер» Чайковского

В Москве впервые показали оперу «Три сестры» Александра Чайковского
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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац впервые показал в столице оперу Александра Чайковского «Три сестры». Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно статье, в прошлом она была поставлена только один раз — 30 лет назад в Перми ее перенес на сцену Владимир Курочкин, наставник худрука театра и режиссера премьеры Георгия Исаакяна. Автором оперного либретто стал Яков Халецкий.

«Спектакль получился таким же легким, как пленэрные зарисовки (сценография Станислава Фесько, костюмы Варвары Захаровой). Четыре лаконичные картины оперы укладываются в два часа», — говорится в материале.

Как уточняется, солистам не всегда просто было переключаться между пением, декламацией и разговорными эпизодами, но они старались не терять четкость фразировки.

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