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Российские проекты выиграли престижную премию в Лос-Анджелесе

Картины «Пророк» и «Дети перемен» получили награды Golden Trailer Awards 2025
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Российские картины «Пророк. История Александра Пушкина» и «Дети перемен» удостоились награды на премии Golden Trailer Awards 2025 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Deadline.

«Пророк» победил в категории «Лучший иностранный постер», а «Дети перемен» — «Лучший тизер на иностранном языке».

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым вышел в прокат в феврале 2025 года. Картина рассказывает о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. Борисов сыграл известного писателя. Также в ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

В апреле картину представили в конкурсной программе 15-го Пекинского международного кинофестиваля в секции «Фокус на будущее». По словам режиссера проекта Феликса Умарова, встреча со зрителями и просмотр прошли очень вдохновляюще.

Ранее Марк Эйдельштейн вспомнил, как Юра Борисов смутил Тома Круза.

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