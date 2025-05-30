«Очень доволен»: стало известно, где будет служить актер Глеб Калюжный

Актер и рэпер Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы») будет служить в элитных войсках. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Калюжного распределили в Семеновский полк, занимающийся охраной стратегических военных объектов в Москве. Как сообщает Telegram-канал, артист «очень доволен» местом прохождения срочной службы.

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» забрали в армию — он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

Подробнее о надеждах молодого актера и о том, как его провожали в армию, — в материале «Газеты.Ru».

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказывал, что Калюжного не могут отправить в зону проведения спецоперации. По его словам, срочников на территорию новых регионов России не отправляют согласно российскому законодательству. Соловьев напомнил, что раньше призывник мог заключить контракт после трех месяцев срочной службы, либо при наличии высшего образования. Однако сейчас срок сократили до месяца.

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