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Раскрыта вероятность отправки актера Калюжного на СВО

Юрист Соловьев: отправить актера Калюжного на СВО нельзя – он срочник
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актера Глеба Калюжного, которого призвали на срочную службу в армию, не могут отправить в зону проведения специальной военной операции. По закону срочников на территорию новых регионов России не отправляют, напомнил в беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Чтобы туда попасть, военнослужащий должен пройти необходимую подготовку и получить военно-учетную специальность, — пояснил эксперт. — То есть кем-то туда пойти служить, управлять военной техникой, например, и так далее».

В прошлом призывник имел возможность заключить контракт после трех месяцев срочной службы либо при наличии высшего образования. Сегодня этот срок сократили до месяца, заключил юрист.

Напомним, сегодня стало известно, что звезду сериала «Вампиры средней полосы» все-таки забрали в армию – он добровольно пришел в призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Подробнее о надеждах молодого актера и о том, как его провожали в армию, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Калюжный раскрыл, в какое подразделение армии РФ хочет пойти.

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