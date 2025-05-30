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В РПЦ призвали равняться на «Симпсонов»: «Вымирающая Россия не создала чего-то похожего»

Митрополит Екатеринбургский Евгений назвал «Симпсонов» примером крепкой семьи
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20th Television

В России пока не создали мультфильмов, которые могли бы стать примером крепкой многодетной семьи для россиян. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на женском форуме в Екатеринбурге, передает 66.RU.

Священник считает, что многодетная «любящая и крепкая» семья показана в американском ситкоме «Симпсоны», который уже на протяжении 40 лет не уходит с экранов.

«Вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — заявил митрополит.

23 мая митрополит Екатеринбургский Евгений выразил уверенность, что молитва перед иконой уместна при сдаче экзаменов, поскольку помогает справиться с волнением. Он также сравнил поход на ЕГЭ с боевым заданием СВО.

В апреле 2025 года стало известно, что мультсериал «Симпсоны» продлили еще на 4 сезона. Сюжет ситкома рассказывает об обычной американской семье и высмеивает как обычную бытовую жизнь, так и глобальные проблемы человечества. Первые серии «Симпсонов» вышли еще в 1989 году. С тех пор авторы мультсериала продолжают выпускать новые эпизоды. На данный момент зрителям доступны 36 сезонов.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева может выступить на фестивале «Новая волна» в России.

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