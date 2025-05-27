Приехал лысым на «Гелендвагене», мама плакала: актера Калюжного все-таки забрали в армию

Актера Глеба Калюжного все же забрали в армию. Он добровольно пришел в призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Его пока не распределили, однако пообещали службу в элитных войсках. Актер не будет сниматься в течение года, но надеется, что его будут отпускать на премьеры картин. Семья проводила Калюжного военной песней.

26-летний актер и музыкант Глеб Калюжный ушел в армию, сообщил ТАСС.

Он отправился на срочную службу от сборного пункт на Угрешской улице в Москве. Туда он приехал на «Гелендвагене» вместе с родственниками и агентом, а после прошел один в здание призывного пункта.

«Скучать буду по друзьям, конечно. По работе тоже буду скучать. Работа, надеюсь, по мне не будет скучать. Коллеги, зовите! Всегда с удовольствием. Нужно время, чтобы соскучиться. Хотя ладно! Мне кажется, я не даю соскучиться», — сказал Калюжный ТАСС.

В беседе с РБК он предположил, что «будет вырываться на премьеры». Актер также не ответил на вопрос, в какие войска его определили, однако рассказал Mash, что ему обещали элитные войска. Калюжного, по его словам, будет ждать девушка.

«До скорой встречи», — написал Калюжный в своем Telegram-канале.

По данным Mash, семья Калюжного устроила ему проводы за несколько часов до его отъезда. Родственники встретили молодого человека военной песней «Как меня мать родная провожала», а затем устроили пляски.

Мать актера Наталья расплакалась, когда за сыном закрылась дверь призывного пункта и прокричала ему вслед напутствие: «Давай, с Богом!».

Калюжная также рассказала, что за день до ухода сына в армию смогла пообщаться с ним только около часа. По ее словам, у актера в этот день все было расписано «по минутам», поэтому заключительная часть проводов прошла без него.

Дело Калюжного

В начале марта в отношении Калюжного завели уголовное дело за уклонение от военной службы, пишет «Ъ». По данным издания, у актера не было оснований для отсрочки от службы, однако он игнорировал повестки из военкомата и сменил место жительства. Официально Калюжный прописан в Химках, но у него была временная регистрация в Пресненском районе Москвы. По ней он встал на учет в Объединенном военном комиссариате Тверского района. Однако актер не жил ни по месту прописки, ни по месту регистрации, поэтому повестки он не получал. При этом в октябре 2024 года Калюжный все же пришел в единый пункт призыва на улице Яблочкова, получил повестку, но так и не явился в сборный пункт военкомата на Угрешской улице.

После возбуждения дела актер вместе с адвокатом и директором пришел на допрос, он длился более трех часов. Калюжный частично признал вину. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

Съемки изменили Калюжного

Калюжный несколько раз играл призывника. Сейчас его агент Григорий Сухов уверяет, что после съемок патриотического фильма «Малыш» в Донбассе желание Калюжного уйти на службу стало «железным».

«Все у него будет хорошо, в порядке. Он максимально настроен, по-боевому», — сказал Сухов ТАСС.

Родственники Калюжного рассказали агентству, что в ходе съемок он общался с участниками СВО, это также повлияло на его решение пойти на срочную службу.

«Для него это будет новый этап взросления. Он на разрыв работает, где-то по несколько проектов, и он может проспать. Для меня, как для мамы, важно его здоровье, а это будет режим, организация», — сказала мать актера Наталья Калюжная в интервью «Пятому каналу».

«В «Вампирах» его поменяют». Актер Калюжный уходит в армию после дела об уклонении 26-летний актер Глеб Калюжный, известный по ролям в «Вампирах средней полосы», «Красном шелке» и... 18 мая 07:08

В фильмографии Калюжного более 30 картин. В школе у актера были проблемы с поведением, он часто менял учебные заведения. Калюжный с детства увлекался музыкой. Продюсеры фильма «14+» нашли его в соцсети «ВКонтакте» и пригласили на пробы. Он получил главную роль в этой картине, его работу оценили критики, он обрел популярность и начал активно сниматься в кино. Он также известен по ролям в «Трудных подростках», «Новеньком», «Вампирах средней полосы», «Содержанках 3», «Черная весна».

В связи со службой в армии Калюжный на год поставил карьеру на паузу. Его мать рассказала Super.Ru, что в «Вампирах средней полосы» «его поменяют».