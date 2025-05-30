Стало известно о долгах певца Шарлота

Певец и блогер Эдуард Шарлот имеет задолженности по кредитам и неоплаченным налогам на сумму свыше 240 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что в отношении музыканта с апреля 2024 по май 2025 года было открыто три исполнительных производства. Одно касается задолженности по кредитам на сумму более 135 тыс. рублей, еще два — взыскания по налогам и сборам, включая пени, почти на 106 тыс. рублей.

Накануне отец исполнителя Валерий Шарлот заявил, что его сына поместили в колонию-поселение №1 в городе Тольятти Самарской области.

Самарский областной суд ранее признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания, приговорив его к 5,5 года колонии-поселения.

Помимо этого, певцу запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года. Также Шарлоту были предъявлены обвинения в уничтожении официальных документов и возбуждении ненависти, сопряженном с угрозой насилия, однако они были сняты из-за отсутствия состава преступления.

Ранее адвокат Шарлота заявлял, что певец надеется на освобождение.