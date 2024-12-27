Стало известно содержание последнего слова Шарлота в зале суда

РИА: Шарлот в последнем слове извинился за свои видеоролики

Российский певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов) в последнем слове на суде попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

«От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики», — заявил певец.

Затем Шарлот перечислил то, что сделал: поджог паспорта России, оскорбление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и «некоторых других высокопоставленных граждан РФ». Кроме того, Шарлот вспомнил о том, как рвал на камеру георгиевскую ленту и глумился над религиозными символами.

Помимо прочего, певец попросил прощения за насмешливое и необдуманное отношение к теме специальной военной операции. По словам Шарлота, эти поступки уже в прошлом, а сам он осознал, что поступил глупо.

До этого сообщалось, что Шарлота приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Музыканта обвиняли по нескольким уголовным делам по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти или вражды.

Согласно заключению комиссии экспертов, Шарлот не страдал какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики в период, когда совершал вменяемые ему действия.

Ранее прокурор отказался от обвинений против Шарлота за уничтожение паспорта.