Мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тысячи

Британец нашел на свалке картину и продал ее за большую сумму, пишет LADBible.

Мэт Уинтер рассказал, что когда ему было 11 лет, он искал антиквариат на городской свалке, когда к мусорному баку подошла женщина с вещами, которые хотела выбросить. Среди них школьник увидел картину, привлекшую его своим видом. Мальчик попросил отдать ему ее, и британка согласилась.

Спустя десятилетия Мэт решил оценить картину и был поражен, узнав, ее стоимость. Уинтер отвез ее на аукцион редких книг в Личфилде, где директор Джим Спенсер был «изумлен» находкой и предположил, что стоимость картины может достигать до $30 тысяч.

Оказалось, что эта картина, которую едва не выбросили, на самом деле была произведением искусства 1513 года — гравюрой эпохи Возрождения немецкого художника Альбрехта Дюрера.

После подтверждения подлинности в Британском музее, произведение было выставлено на торги и продано за $33 тысячи одному немецкому коллекционеру. Уинтер выразил радость по поводу судьбы антикварного сокровища, отметив, что «в каком-то смысле оно возвращается домой».

Ранее найденная в подвале дома картина оказалась подлинником Пикассо.