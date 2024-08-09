Работу Бэнкси на спутниковой антенне украли спустя час

Воры украли новую работу Бэнкси на юге Лондона спустя час после того, как уличный художник рассказал о ее появлении в своих социальных сетях. Об этом сообщает The Independent.

Граффити было нарисовано на спутниковой антенне на крыше здания в Пекхэме, юго-восточный Лондон. Работа изображала воющего на небо волка. Она стала четвертой картиной из новой серии, представленной Бэнкси на этой неделе.

На опубликованных изданием фотографиях видно, как злоумышленники забираются на здание в Пекхэме, а затем просто снимают антенну, уходя в неизвестном направлении. Их лиц не видно, поскольку они скрыты за масками.

В понедельник Бэнкси опубликовал свою первую работу из серии, на которой запечатлел горного козла, стоящего на обрушивающемся утесе. Затем появилось граффити художника с изображением двух слонов, которые тянутся друг к другу из забитых окон. Третьей работой автора стали три обезьяны, качающиеся на мосту на Брик-лейн.

Свои работы Бэнкси не сопроводил какими-либо комментариями, поэтому интернет-пользователи начали строить догадки об их символизме.

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