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Парк культуры
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Организаторы концерта Киркорова отказались комментировать новость об угрозе штрафа

Директор БКЗ «Октябрьский» Лавринович: Киркоров уезжал с концерта в хорошем настроении
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович в беседе с изданием «Абзац» призналась, что слышала новость об угрозе штрафа в 800 тысяч рублей площадке после инцидента с Филиппом Киркоровым.

Лавринович отказалась комментировать сообщения. Она призналась, что не хочет говорить на эту тему. Директор намекнула, что у самого Киркорова нет претензий к площадке.

«Филипп Бедросович уезжал от нас в хорошем настроении и в хорошем состоянии», — заявила директор площадки.

29 мая юрист Александр Хаминский заявил, что владельцам большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге может грозить штраф до 800 тысяч рублей.

Причиной этому может стать инцидент на концерте Филиппа Киркорова. Певец получил ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия из-за пиротехники. Фейерверки на рукавах артиста сработали некорректно. Вследствие чего исполнитель получил вышеописанные травмы.

По словам Хаминского, в случае установления, что возгорание произошло из-за нарушения обязательных требований к пожарной безопасности, то к административной ответственности могут привлечь как организаторов мероприятия, так и владельцев площадки.

Ранее Козловскому запретили въезд в Латвию.

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