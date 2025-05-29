Организаторам концерта Киркорова может грозить штраф до 800 тыс. рублей

Юрист Александр Хаминский заявил в беседе с РИА Новости, что владельцам большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге может грозить штраф до 800 тысяч рублей.

Причиной этому может стать инцидент на концерте Филиппа Киркорова. Певец получил ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия из-за пиротехники. Фейерверки на рукавах артиста сработали некорректно. Вследствие чего исполнитель получил вышеописанные травмы.

По словам Хаминского, в случае установления, что возгорание произошло из-за нарушения обязательных требований к пожарной безопасности, то к административной ответственности могут привлечь как организаторов мероприятия, так и владельцев площадки.

«Штраф за такое правонарушение может достигать для юридических лиц 400 тысяч рублей. При этом, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже легкого вреда здоровью человека, штраф уже составит от 700 тысяч до 800 тысяч рублей», — отметил юрист.

Хаминский добавил, что нет специального закона, который регулирует использование пиротехники в России.

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