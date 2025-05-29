Родные Заворотнюк почтили память актрисы в годовщицу: «Просим помолиться за нашу Настю»

Семья Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный годовщине кончины звезды сериала «Моя прекрасная няня».

«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична», — сказано в публикации.

Интернет-пользователи в комментариях уверили, что навсегда сохранят память об актрисе в своих сердцах. Они вспомнили, что знаменитость была «наикрасивейшей, светлой, мудрой, веселой и обаятельной» женщиной.

«До сих пор душа болит за нее. Трудно смириться с тем, что так безвозвратно ушла молодость, красота и жизнь»; «Светлая память, моя самая любимая актриса»; «Помним и любим», — написали под постом.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж, фигурист Петр Чернышев.

В августе 2024-го Чернышев впервые появился на публике после кончины супруги. Он посетил пресс-конференцию в Сочи, посвященную старту гастролей шоу «Вечера на хуторе». Издание Woman.ru отмечало, что спортсмен надел обручальное кольцо на мероприятие.

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