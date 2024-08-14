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Муж Заворотнюк продолжает носить обручальное кольцо после потери жены

Woman.ru: фигурист Чернышев надел обручальное кольцо на пресс-конференцию в Сочи

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Фигурист Петр Чернышев вышел в свет с обручальным кольцом. Об этом сообщает Woman.ru.

Чернышев впервые появился на публике после того, как не стало его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Он посетил пресс-конференцию в Сочи, посвященную старту гастролей шоу «Вечера на хуторе». Артист не задействован в представлении. Он приостановил выступления после потери супруги.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве, здесь, в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте — Сочи, потому что мы все помним 2014 год, все молились за наши успехи», — рассказал спортсмен.

Как отмечает издание, Чернышев пришел на мероприятие в черном, а на его безымянном пальце было обручальное кольцо.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж.

Ранее дочь Заворотнюк рассказала, как похудение стало для нее мучением.

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