Юрия Шатунова «воскресят» на сцене с помощью ИИ

Близкие солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова «воскресят» его на сцене с помощью искусственного интеллекта. О новом проекте с использованием голограммы исполнителя рассказал в беседе с NEWS.ru продюсер Степан Разин.

ИИ воссоздаст внешность Шатунова, а голос будет звучать по записям. Кроме того, уточнил продюсер, планируется проводить концерты в 3D-формате с помощью современных технологий.

«Практически живой Шатунов… Убежден, что поклонникам понравится. Юру, думаю, долго будут вспоминать и любить», — выразил мнение Разин.

В 2024 году правообладатели собирались отправить на гастроли голограмму Элвиса Пресли.

Накануне продюсер Андрей Разин обратился в турецкую прокуратуру с заявлением о незаконном использовании песен группы «Ласковый май» автора Сергея Кузнецова.

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