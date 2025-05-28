Создатель «Грибов» поможет прославиться музыкантам из регионов

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш запускает третий сезон проекта «Звук моего региона». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба продюсера.

«Этот проект — прекрасный трамплин для всех начинающих музыкантов, кто хочет быть увиденным и услышанным», --говорит продюсер.

Участие в проекте бесплатное, Бардаш принимает до трех демо-записей от артиста через чат-бот.

За первые два сезона проекта Бардаш получил более 15 тысяч песен, каждую из которых прослушал лично. Финалисты прозвучали в эфирах «звездных» прослушек, которые посетили Иван Шаповалов, Стас «Ай, Как Просто!», Юрий Лоза, Сергей Соседов и другие. Также участники получили возможность прославиться и на другом уровне — попасть в проект Первого канала «Наша новая музыка».

Юрий Бардаш — основатель продюсерского центра Kruzheva Music, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы». Общее количество просмотров клипов проектов Бардаша составило 1,5 млрд.

В конце января 2024 года Бардаш, родившийся в Алчевcке на территории Луганской народной республики, получил российский паспорт. Он похвастался документом на фоне фотографии президента России Владимира Путина и флага страны. Позже Бардаш рассказал, что решил получить российское гражданство из-за того, что вырос в советской семье.

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