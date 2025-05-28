Дельфин и Линда выступят на «АрХХстоянии»

Международный фестиваль ландшафтных объектов «АрХХстояние» объявил музыкальную программу. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба мероприятия.

Фестиваль пройдет в арт-парке Никола-Ленивец с 25 по 27 июля 2025 года уже 20-й раз. Тема этого года — «Мое главное». Титульным партнером фестиваля и музыкальной программы стал банк для предпринимателей и предприятий «Точка».

«Музыку здесь воспринимают без отрыва от окружающей природы. Сцены, непохожие на сцены, разворачиваются в самых необычных местах, а артисты из лайнапа предстают в непривычных амплуа и неожиданных дуэтах. Какая роль отводится зрителям? Самая важная — стать соавтором музыкального путешествия, максимально погрузившись в происходящее», — описывают будущие концерты-перфомансы организаторы.

В дни фестиваля на территории парка будет работать сразу пять музыкальных пространств. На главной сцене выступят Антоха МС в компании уфимского электронного бэнда ЛАУД, а также Дельфин, ЛИнда, DRIADA, Oligarkh.

На огненной сцене «Сто костров» представление начнется с наступлением темноту. В декорациях Городища — древнего поселения «Белого города», когда-то оставленного людьми, — в тандеме выступят тувинцы Huun Huur Tu и идеологи чиллрейва Geju.

Еще одна природная сцена расположится среди березового леса: здесь ночью будут выступать POLE, «Дети Picasso», Wozhd, Татьяна Калмыкова.

В 2025 году на три дня Никола-Ленивец превратится в белый город-мираж с разными объектами: здесь возникнут аэропорт, лечебница, музей, исправительное учреждение, школа, церемониальная площадь и даже горсовет. Всего — 13 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой, Артема Укропова, Михаила Бейлина и других авторов.

В конце июня в Никола-Ленивце также пройдет детское «Архстояние».

Ранее сообщалось, что россияне могут принять участие в конкурсе, чтобы выиграть билеты на фестивали «Пикник Афиши х Сбер» в Москве и Санкт-Петербурге.