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Юрий Бардаш рассказал, почему решил получить гражданство РФ

Продюсер Юрий Бардаш заявил, что впитал в себя культурный код русского человека

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Телеграм-канал «Философия Бардаша»

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш рассказал, что решил получить российское гражданство из-за того, что вырос в советской семье. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Все, что я в себя впитал, — это культурный код русского человека, русские традиции. <...> Понимаете, других вариантов, как жить в России, я не рассматривал. Нигде бы больше не смог», — пояснил он.

Бардаш признался, что жил в Европе и два года пробыл в США, однако не был там счастлив. По его словам, за рубежом эмигранты «носятся со своими визитками и не знают, куда приткнуться». Продюсер решил вернуться в Россию, поскольку осознал, что «дома» может быть полезнее.

В конце января Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории Луганской народной республики, получил российский паспорт. Он похвастался документом на фоне фотографии президента России Владимира Путина и флага страны.

В мае СБУ заочно предъявила Бардашу обвинения по четырем статьям УК. Его заподозрили в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганде войны и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Ранее Сердючка отказался участвовать в концерте в поддержку ВСУ.

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