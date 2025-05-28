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Джоан Роулинг оценила актерский состав для сериала по «Гарри Поттеру»

Роулинг поддержала выбор HBO актеров на роли в новом сериале по «Гарри Поттеру»
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Christophe Ena/AP

Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в соцсети X поддержала выбор телекомпании HBO актеров на роли Гарри, Гермионы и Рона в сериале по серии романов о Гарри Поттере.

«Все трое великолепны, не могу быть еще счастливее», — заявила она.

До этого телекомпания HBO объявила имена актеров, которые исполнят роли основных персонажей в новом сериале о Гарри Поттере. В отборе на роли принимали участие десятки тысяч. По итогу было решено, что роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон выступит в роли Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут сыграет Рона Уизли.

В конце февраля стало известно, что Джон Литгоу сыграет профессора Альбуса Дамблдора. При этом студия HBO отказалась от комментариев о касте сериала.

8 марта Deadline сообщал, что HBO практически утвердила 34-летнего темнокожего актера Паапу Эссьеду на роль Северуса Снейпа.

Ранее Айзекс захотел увидеть Мерил Стрип в роли Люциуса Малфоя.

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