Джоан Роулинг оценила актерский состав для сериала по «Гарри Поттеру»

Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в соцсети X поддержала выбор телекомпании HBO актеров на роли Гарри, Гермионы и Рона в сериале по серии романов о Гарри Поттере.
«Все трое великолепны, не могу быть еще счастливее», — заявила она.
До этого телекомпания HBO объявила имена актеров, которые исполнят роли основных персонажей в новом сериале о Гарри Поттере. В отборе на роли принимали участие десятки тысяч. По итогу было решено, что роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон выступит в роли Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут сыграет Рона Уизли.
В конце февраля стало известно, что Джон Литгоу сыграет профессора Альбуса Дамблдора. При этом студия HBO отказалась от комментариев о касте сериала.
8 марта Deadline сообщал, что HBO практически утвердила 34-летнего темнокожего актера Паапу Эссьеду на роль Северуса Снейпа.
Ранее Айзекс захотел увидеть Мерил Стрип в роли Люциуса Малфоя.