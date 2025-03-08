Темнокожего актера утвердили на роль Северуса Снейпа

Студия HBO практически утвердила 34-летнего темнокожего актера Паапу Эссьеду на роль Северуса Снейпа — учителя магической школы Хогвартс из произведений британской писательницы Джоан Роулинг. Об этом пишет Deadline.

Номинант на «Эмми» Эссьеду уже близок к подписанию контракта на роль профессора Снейпа в новом сериале по книгам серии »Гарри Поттер». Он был одним из первых артистов, которым предложили роль в проекте. В свою очередь, номинированная на «Оскар» и «Эмми» актриса Джанет Мактир ведет переговоры о роли профессора Минервы Макгонагалл, уточнили источники Deadline.

Уже известно, что Джон Литгоу сыграет профессора Альбуса Дамблдора. HBO отказалась от комментариев о касте сериала.

«Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и домыслов. Пока мы на стадии предпроизводства и будем подтверждать детали только после завершения сделок», — уточнили в компании.

Сериал о Гарри Поттере рассчитан на десять лет, им займутся сценаристка-шоураннер Франческа Гардинер и режиссер/исполнительный продюсер Марк Майлодо. Во время анонса шоу называли «точной адаптацией» романов Джоан Роулинг.

Гардинер сообщала, что сериал будет придерживаться «канонического» возраста Снейпа, которому на начало книжной серии «Гарри Поттер» был только 31 год.

В феврале СМИ писали, что актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла.

Ранее актер Джейсон Айзекс признался, что съемки «Гарри Поттера» были скучными.