Черчилль из «Короны» сыграет Альбуса Дамблдора в новом сериале

Актер Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Актер Джон Литгоу («Корона», «Декстер», «Конклав») подтвердил в беседе со ScreenRant, что получил роль Альбуса Дамблдора в грядущем сериале по «Гарри Поттеру» от HBO.

«Для меня это стало полной неожиданностью. Это было непростое решение, потому что, боюсь, оно определит последнюю главу моей [актерской] жизни. Но я очень взволнован», — заявил 79-летний артист.

По словам Литгоу, на вечеринке по случаю выхода сериала ему будет уже около 87 лет.

Актер Джон Литгоу является обладателем двух премий «Золотой глобус», шести «Эмми» и двух «Тони». Наибольшую известность актеру принесли роли в сериалах, таких как «Корона», где он сыграл Уинстона Черчилля, «Третья планета от Солнца», «Перри Мейсон» и «Как я встретил вашу маму».

Премьера сериала о Гарри Поттере запланирована на конец 2026 или начало 2027 года. Съемки шоу начнутся в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона летом 2025 года.

До этого СМИ писали, что профессора Северуса Снейпа в предстоящем шоу может сыграть темнокожий актер Паапе Эссьеду. А актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла.

Ранее актер Джейсон Айзекс признался, что съемки «Гарри Поттера» были скучными.