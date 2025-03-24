Айзекс захотел увидеть Мерил Стрип в роли Люциуса Малфоя

Сыгравший Люциуса Малфоя Джейсон Айзекс заявил в интервью Variety, что Мерил Стрип должна исполнить роль его персонажа в сериале по Гарри Поттеру.

Айзекс уверен, что для Стрип нет той роли, которую она бы не смогла сыграть. Он признался, что уже знает часть актерского состава грядущего сериала. Артист признался, что у него нет напутствующих советов для коллег, которые будут в проекте.

«Они великолепные актеры. Это будет потрясающе, и последнее, в чем они нуждаются, — это в совете какого-нибудь старого пердуна вроде меня», — отметил артист.

Уже известно, что Джон Литгоу сыграет профессора Альбуса Дамблдора. Студия HBO отказалась от комментариев о касте сериала. 8 марта Deadline сообщал, что HBO практически утвердила 34-летнего темнокожего актера Паапу Эссьеду на роль Северуса Снейпа.

В феврале СМИ писали, что актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла.

Ранее Люциус Малфой захотел сыграть Гермиону.