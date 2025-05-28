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СК прекратил уголовное преследование актера Глеба Калюжного

«Ъ»: дело актера Калюжного об уклонении от службы в армии закрыли
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Московское управление Следственного комитета (СК) РФ прекратило уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы в отношении актера Глеба Калюжного. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее постановление следователи вынесли 27 мая из-за «отсутствия состава преступления».

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» все-таки забрали в армию — он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Подробнее о надеждах молодого актера и о том, как его провожали в армию, — в материале «Газеты.Ru».

Позже заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что Калюжного не могут отправить в зону проведения спецоперации. По его словам, срочников на территорию новых регионов России не отправляют согласно российскому законодательству. Соловьев напомнил, что раньше призывник мог заключить контракт после трех месяцев срочной службы, либо при наличии высшего образования. Однако сейчас срок сократили до месяца.

Ранее Калюжный раскрыл, в какое подразделение армии РФ хочет пойти.

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