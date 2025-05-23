Калюжный раскрыл, в какое подразделение армии РФ хочет пойти

Актер и рэпер Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы») признался, что пока не знает, в каком подразделении будет проходить обязательную воинскую службу в этом году. Его слова передает РЕН-ТВ.

«По здоровью мне сказали спецназ, десант, и я готов к любому раскладу. Ну вот в элитные войска вообще было бы замечательно», — поделился артист.

Калюжный также раскрыл, что после армии планирует уехать в большой тур по России и странам СНГ. Он также намерен стать режиссером и уже открыл собственный продакшн.

По словам Калюжного, ему пришлось отменить несколько проектов из-за армии — в том числе, рассказал актер, создатели «Вампиров средней полосы» решили снимать третий сезон шоу без него.

Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая, сообщил до этого агент артиста Григорий Сухов. По его словам, актер уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00.

В недавней беседе с изданием Super.ru мать Калюжного Наталья выразила надежду, что служба станет для сына «новым этапом взросления». Она заявила, что не боится за наследника, поскольку тот хорошо физически подготовлен.

«Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — отметила родительница.

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