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В Никола-Ленивец пройдет детское «Архстояние»

Фестиваль «Архстояние Детское» пройдет с 26 по 29 июня
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Пресс-служба фестиваля «Архстояние Детское»

Фестиваль «Архстояние Детское» пройдет с 26 по 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе арт-парка Никола-Ленивец.

Темой этого года будет «Все включено». В мероприятии примут участие династии художников Инфанте-Коноваловы, Беловы, Кочуркины, Голицыны-Челоянц и Островские-Кагаровы. Они порассуждают на сложные темы, которые поднимаются в семье.

Платон Инфанте и Дарья Коновалова-Инфанте представят работу «Табу-этика», Михаил Белов покажет пространственную инсталляцию бумажной архитектуры «Обитель».
Антон, Дарья и Пётр Кочуркины создали работу «Открытость-закрытость». В ней взаимодействуют два пространства. Первое — подземное укрытие, олицетворяющее интровертное состояние, где помещается только один человек. Он сможет наблюдать через перископ за внешней «экстравертной» зоной — лужайкой, где могут общаться множество людей.

Гоша, Иван и Лиза Голицыны, Маша и Наталья Челоянц покажут экспозицию «Я ТЫ», представляющую собой массивные зеркальные местоимения в поле. А Александра Островская, Федя и Катя Кагаровы создали работу «Микро и макро» в технике «вилатаж» — скульптурного вязания.

Ранее в День России пройдет премьера спектакля от Ирины Винер и Зарины Мухитдиновой.

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