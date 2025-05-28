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Россияне смогут выиграть билеты на «Пикник Афиши» и сертификаты на проживание

«Афиша» и Отелло разыграют билеты на фестивали «Пикник Афиши х Сбер»
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Пресс-служба компании «Афиша»

Россияне могут принять участие в конкурсе, чтобы выиграть билеты на фестивали «Пикник Афиши х Сбер» в Москве и Санкт-Петербурге, а также сертификаты на проживание от сервиса бронирования «Отелло». Об этом сообщает пресс-служба «Афиши».

Конкурс «Афиши» и «Отелло» предоставляет участникам возможность попасть на летние события. Победитель получит билеты на «Пикник Афиши х Сбер»: в Москве фестиваль состоится 21 июня в парке «Коломенское», а в Санкт-Петербурге — 9 августа на Елагином острове.

Как уточнили организаторы, для участия необходимо подписаться на Telegram-каналы компаний и оставить заявку до 3 июня. Главные призы включают билеты на фестиваль, проживание на время мероприятия и ужин в ресторане Bo cafe.

В программе фестивалей выступят группы «Руки вверх!», «Танцы минус», Сироткин, Mnogoznaal, CREAM SODA, «Моя Мишель» и другие исполнители.

Имена победителей будут опубликованы 3 июня в официальных соцсетях организаторов.

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