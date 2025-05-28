Экс-звезда «ДОМа-2» Меньщиков о Боне: «У нее мужчина как костыль, как раб»

Бывший участник программы «Дом-2», блогер и шоумен Степан Меньщиков возмутился, что Виктория Боня старается публично не вспоминать об их романе на проекте. Его слова передает «СтарХит».

«У Бони вообще семья трудная. У них мужчина как костыль, как раб, который обязан закрывать потребности. Поэтому мы не были вместе, чему я рад», — заявил шоумен.

Степан Меньщиков призвал Боню относиться к нему уважительно, а не бежать, «как от тифозного». Он также признался, что благодарен проекту «Дом-2», так как участие в реалити-шоу до сих пор приносит ему дивиденды.

«Мне говорят некоторые, мол, выросли на мне, я их детство. Делаешь ты или не делаешь — все равно про тебя будут говорить», — отметил он.

Степан Меньщиков участвовал в телепроекте «Дом-2» в 2004 году. На телепроекте у него были отношения с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. После «Дома-2» Меньщиков встречался с Евгенией Шамаевой. В 2013 году у них родился сын Иван. В этом же году пара поженилась. В 2016 году у супругов родилась дочь Варвара. В 2017 году Степан Меньшиков расстался с Евгенией. Выяснилось, что сын Иван не является родным ребенком шоумена.

В 2020 году Степан Меньщиков женился на Ангелине Монах. В этом же году у пары родилась дочь Степания. В июле 2024 года стало известно, что шоумен развелся с женой.

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