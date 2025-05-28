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Пригожин пожалел Филиппа Киркорова: «Он раб»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова рабом
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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин на YouTube-шоу «Сплетни» с Кариной Мурашкиной признался, что жалеет народного артиста Филиппа Киркорова после инцидента на концерте в Санкт-Петербурге.

26 апреля на Киркорове загорелась куртка, когда он спускался на сцену на подвешенной конструкции во время выступления. В результате артист получил ожог.

«Не все артисты готовы жертвовать собой, а у Филиппа есть такая черта: он раб сцены, своего имиджа и образа», — прокомментировал случившееся Пригожин.

Продюсер отметил, что хорошо относится к эстрадному певцу. По словам Пригожина, он знаком с Киркоровым с 1988 года.

Накануне Super.ru сообщил со ссылкой на медицинскую справку, что Киркорову диагностировали ожог второй степени, осложненный бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением, лимфаденопатией слева.

Артисту рекомендовали наблюдаться у хирурга, ежедневно перевязывать рану, проводить антибактериальную терапию и строго ограничить физическую нагрузку.

23 мая стало известно, что Киркорова доставили в отделение экстренной хирургии, поскольку у него выявили бурсит, спровоцированный полученным на концерте ожогом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог Абравитова заявила, что Позов попал в психиатрию из-за длительного стресса.

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