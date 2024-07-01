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Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков развелся с женой

Шоумен Степан Меньщиков сообщил, что развелся с женой из-за желания жить в России

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Степан Меньщиков/vk.com

Бывший участник программы «Дом-2», блогер и шоумен Степан Меньщиков сообщил в беседе с teleprogramma.pro, что развелся с женой Ангелиной Монах.

Меньщиков признался, что принял решение расстаться с супругой после переезда в Таиланд. На тот момент Монах жила уже 20 лет в Юго-Восточной Азии. Шоумен признался, что пытался построить там бизнес по продаже недвижимости. Однако прибыли это не принесло.

«Знаете, сколько у меня было продаж в Таиланде за год? Ноль! Пока я жил в Таиланде, все думал: «Когда же домой? Когда же в Москву? Когда же на родину?» Хотя, если честно, там было как у Христа за пазухой. <…> Я нужен Москве, я нужен России, и это взаимно», — поделился блогер.

Меньщиков уточнил, что расстался с женой в марте. По словам шоумена, Монах «мужественно восприняла эту информацию».

«Но чем ближе было к дате вылета, тем отношения все более и более накалялись, «пока не лопнул телевизор». Но все-таки мне удалось уехать», — рассказал бывший участник «Дома-2».

В 2020 году Степан Меньщиков женился на Ангелине Монах. В этом же году у пары родилась дочь Степания.

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