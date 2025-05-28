Ивлеева сравнила себя с Волан-де-Мортом: «Мое имя тоже нельзя было называть»

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева пошутила в своем обновленном Telegram-канале «Настеж», что могла бы сыграть Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру».

«Ребята, я, конечно, могу сыграть Волан-де-Морта. А почему, спросите вы? Потому что мое имя тоже какое-то время нельзя было называть», — пошутила знаменитость.

Ивлеева столкнулась с «отменой» после скандала из-за ее вечеринки, которая прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Затем Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

В октябре 2024 года блогерша раскрывала взяла творческий отпуск после «голой» вечеринки. А уже в декабре Ивлеева пошутила под своей «отменой» фразой: «Молчала год, но осталась в топе».

2 апреля 2025 года знаменитость зарегистрировала имя «Настя Ивлеева» в качестве товарного знака. Новый товарный знак знаменитости охватывает 26 категорий Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — в том числе Ивлеева планирует производить алкогольную продукцию, выпускать снеки и организовывать услуги по приготовлению и доставке еды.

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