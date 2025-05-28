На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ивлеева сравнила себя с Волан-де-Мортом: «Мое имя тоже нельзя было называть»

Блогерша Ивлеева заявила, что могла бы сыграть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»
close
nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева пошутила в своем обновленном Telegram-канале «Настеж», что могла бы сыграть Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру».

«Ребята, я, конечно, могу сыграть Волан-де-Морта. А почему, спросите вы? Потому что мое имя тоже какое-то время нельзя было называть», — пошутила знаменитость.

Ивлеева столкнулась с «отменой» после скандала из-за ее вечеринки, которая прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Затем Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

В октябре 2024 года блогерша раскрывала взяла творческий отпуск после «голой» вечеринки. А уже в декабре Ивлеева пошутила под своей «отменой» фразой: «Молчала год, но осталась в топе».

2 апреля 2025 года знаменитость зарегистрировала имя «Настя Ивлеева» в качестве товарного знака. Новый товарный знак знаменитости охватывает 26 категорий Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — в том числе Ивлеева планирует производить алкогольную продукцию, выпускать снеки и организовывать услуги по приготовлению и доставке еды.

Ранее Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова рабом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами