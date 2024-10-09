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Ивлеева рассказала, кто предлагал ей помощь после «отмены» из-за «голой» вечеринки

Блогерша Ивлеева заявила, что находилась в творческом отпуске

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Global Look Press

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Telegram-канале, что находилась в творческом отпуске после «голой» вечеринки.

Ивлеева призналась, что за время своего отпуска к ней обращались разные команды и холдинги с предложениями сотрудничества и помощи. К примеру, Ксения Собчак, а также представители проекта Соловьев Live и Кристины Потупчик. При этом, как отметила телеведущая, люди, которые работали с ней несколько лет и сделали много успешных проектов, не проявили никакого интереса к ее творческому отпуску.

«Но могли давать местами не очень, на мой взгляд, удачные комментарии СМИ обо мне и моих действиях в этот период. Были исключения. Но лишь исключения. Единственное, что было верно в некоторых цитатах, это то, что после «отмены» и творческого отпуска жизнь есть. Она идет. И она прекрасна», — заявила блогерша.

Ивлеева пообещала в ближайшее время поделиться чем-то новым, интересным и захватывающим.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

Ранее в Подмосковье отменили концерт Лолиты по просьбе семей участников СВО.

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