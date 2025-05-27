«Дело не в слабости»: психолог о лечении Позова в психиатрической клинике

Юморист, участник шоу «Импровизация» Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику из-за длительного стресса. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказала клинический психолог Марианна Абравитова. По ее словам, самочувствие артиста не могло ухудшиться в короткий срок. Этому предшествовали проблемы, с которыми до определенного момента удавалось бороться без серьезной медицинской помощи.

«Ни о какой слабости здесь речи не идет. Это не потому, что у него слабая воля. Для того чтобы попасть в психиатрическую больницу, нужно иметь психиатрический диагноз. И эти диагнозы очень редко ни с того ни с сего появляются. Скорее, это они, как спящие шпионы, которые лежат за плинтусом», — сказала специалист.

Она добавила, что для Дмитрия Позова фактором эмоционального и физического упадка мог стать разлад с супругой.

23 мая Позов признался в Telegram-канале, что уже несколько дней находится в психиатрической клинике.

Он пояснил, что проблемы с ментальным здоровьем у него начались во время тяжелой болезни отца. Родственник заболел в ноябре, а в январе его не стало. Комик начал пить «больше обычного», и у него начались ссоры с женой Екатериной.

По словам Позова, он устал месяцами притворяться веселым и радостным. При этом юморист призвал фанатов «не лезть» к нему с сочувствием и советами.

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