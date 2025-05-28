На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Киркорова диагностировали частичный некроз кожи

Super.ru: у Филиппа Киркорова выявили частичный некроз кожи
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У эстрадного певца, народного артиста России Филиппа Киркорова врачи диагностировали частичный некроз кожи. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на имеющуюся в распоряжении медицинскую справку.

«Согласно документу, артист получил ожог второй степени, осложненный бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением, лимфаденопатией слева», — говорится в публикации.

Киркорову рекомендовали наблюдаться у хирурга, ежедневно перевязывать рану, проводить антибактериальную терапию и строго ограничить физическую нагрузку. При ухудшении состояния необходима госпитализация в специализированное стационарное отделение, отмечается в справке.

23 мая сообщалось, что Киркорова доставили в отделении экстренной хирургии. Mash сообщил, что у певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки, который он получил на концерте в конце апреля. Как рассказал хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления затянулся, пошло осложнение из-за сахарного диабета. Представители артиста подтвердили, что он находится под наблюдением медиков. По словам врачей, на фоне диабета у Киркорова может развиться сепсис, который в худшем случае приведет к ампутации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Успенская призвала Киркорова уйти со сцены из-за травмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами