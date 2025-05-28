У Киркорова диагностировали частичный некроз кожи

У эстрадного певца, народного артиста России Филиппа Киркорова врачи диагностировали частичный некроз кожи. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на имеющуюся в распоряжении медицинскую справку.

«Согласно документу, артист получил ожог второй степени, осложненный бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением, лимфаденопатией слева», — говорится в публикации.

Киркорову рекомендовали наблюдаться у хирурга, ежедневно перевязывать рану, проводить антибактериальную терапию и строго ограничить физическую нагрузку. При ухудшении состояния необходима госпитализация в специализированное стационарное отделение, отмечается в справке.

23 мая сообщалось, что Киркорова доставили в отделении экстренной хирургии. Mash сообщил, что у певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки, который он получил на концерте в конце апреля. Как рассказал хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления затянулся, пошло осложнение из-за сахарного диабета. Представители артиста подтвердили, что он находится под наблюдением медиков. По словам врачей, на фоне диабета у Киркорова может развиться сепсис, который в худшем случае приведет к ампутации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Успенская призвала Киркорова уйти со сцены из-за травмы.