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Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века»

Актриса Бородина высказалась о тюремном сроке турецкого актера Халита Эргенча
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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская телеведущая и актриса высказалась о тюремном сроке турецкого актера Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана в популярном историческом сериале «Великолепный век». Сообщение опубликовано в ее личном Telegram-канале.

«Я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Интересно, что будет дальше с «Если король проиграет», неужели остановят съемки?» — написала экс-ведущая «Дома-2» в соцсети.

Ранее в мае Бородина и Эргенч увиделись на съемках нового турецкого сериала.

Накануне суд в Турции признал Халита Эргенча виновным в даче ложных показаний и приговорил его к лишению свободы.

Обвинительный приговор был вынесен по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула. Актера приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Однако суд учел отсутствие судимости у актера и его примерное поведение, в связи с чем срок сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней. Кроме того, приговор предусматривает отсрочку исполнения наказания.

Сам актер своей вины не признал и просил суд его оправдать.

Ранее актера из сериала «След» приговорили к 9 годам за фейки о ВС РФ.

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