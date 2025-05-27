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Исполнитель главной роли в сериале «Великолепный век» получил тюремный срок

Турецкий актер Халит Эргенч из «Великолепного века» приговорен к тюремному сроку
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Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в популярном историческом сериале «Великолепный век», признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к лишению свободы. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Обвинительный приговор суда вынесен по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула. Эргенч получил 2 года и 3 месяца лишения свободы. Однако суд учел отсутствие судимости у актера и его примерное поведение и сократил срок до 1 года 10 месяцев и 15 дней. Кроме того, вынесенный приговор предусматривает отсрочку исполнения наказания.

Сам актер своей вины не признал и просил суд его оправдать.

26 мая сообщалось, что актер российских сериалов «След» и «Побег», уроженец украинского города Николаева Андрей Хабаров заочно приговорен к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ.

23 мая продюсер Сергей Дворцов сообщил, что актер Михаил Ефремов не соглашается играть в кино после колонии.

Ранее известного российского актера оштрафовали за неоплату другого штрафа.

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