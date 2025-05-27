Калюжный прибыл к призывному пункту на черном «Гелендвагене» с бритой головой

Актер и рэпер Глеб Калюжный приехал к призывному пункту в Москве на черном «Гелендвагене». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

27 мая звезда сериала «Вампиры средней полосы» отправится на срочную службу. В своем Telegram-канале артист попрощался с фанатами, написав: «До скорой встречи».

СМИ опубликовали ролик, в котором Калюжный выходит из машины возле здания сборного пункта, и его сразу же встречает толпа репортеров. Провожать артиста также приехали агент, сестра, тетя и бабушка. Судя по видео, артист уже успел сбрить волосы.

В беседе с журналистами, утверждает SHOT, Калюжный раскрыл, что ждет от службы новых навыков и друзей. Он уточнил, что умеет обращаться с оружием.

До этого Калюжный заявлял о желании пройти службу в элитные войска армии РФ. По здоровью, уточнял он, его предварительно распределили в спецназ или десант. Мать Калюжного Наталья заявляла, что служба в армии поможет ее сыну с самоорганизацией и планированием.

6 марта Калюжный вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии. Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки, не имея законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

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