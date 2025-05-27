На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певица Слава подогрела слухи о помолвке с новым возлюбленным

«7дней.ru»: певицу Славу заподозрили в тайной помолвке с новым избранником
close
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Слава (она же — Анастасия Сланевская) спровоцировала слухи о помолвке, поделившись в соцсетях снимком с кольцом на безымянном пальце правой руки. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

Интернет-пользователи, отмечает СМИ, предположили, что Сланевской сделал предложение новый возлюбленный. О том, что у Славы появился избранник, ходили слухи с марта 2025 года. Певица Анна Семенович раскрывала, что ее коллега встретила мужчину в стриптиз-клубе. При этом сама Слава не делилась подробностями ее романа, а также не подтверждала его.

«7дней.ru» уверяет, что на днях Сланевская «дала понять» о приятных переменах в ее личной жизни. Как подчеркивает издание, знаменитость не прокомментировала подозрения фанатов о помолвке, «но и не опровергла ее».

В мае 2025 года Слава рассказывала, что рассталась с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица уточняла, что сохранила с бывшим супругом хорошие отношения и дружбу.

Сланевская состояла в отношениях с Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман. В 2022-м артистка сообщала, что рассталась с супругом, но спустя год пара помирилась. В этом союзе появилась дочь Славы Антонина. Также у артистки есть наследница Александра от прошлых отношений с Константином Морозовым.

Ранее Цыганова раскрыла, кто «отмывает» уехавших из России артистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами