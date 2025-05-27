Певица Слава подогрела слухи о помолвке с новым возлюбленным

Певица Слава (она же — Анастасия Сланевская) спровоцировала слухи о помолвке, поделившись в соцсетях снимком с кольцом на безымянном пальце правой руки. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

Интернет-пользователи, отмечает СМИ, предположили, что Сланевской сделал предложение новый возлюбленный. О том, что у Славы появился избранник, ходили слухи с марта 2025 года. Певица Анна Семенович раскрывала, что ее коллега встретила мужчину в стриптиз-клубе. При этом сама Слава не делилась подробностями ее романа, а также не подтверждала его.

«7дней.ru» уверяет, что на днях Сланевская «дала понять» о приятных переменах в ее личной жизни. Как подчеркивает издание, знаменитость не прокомментировала подозрения фанатов о помолвке, «но и не опровергла ее».

В мае 2025 года Слава рассказывала, что рассталась с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица уточняла, что сохранила с бывшим супругом хорошие отношения и дружбу.

Сланевская состояла в отношениях с Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман. В 2022-м артистка сообщала, что рассталась с супругом, но спустя год пара помирилась. В этом союзе появилась дочь Славы Антонина. Также у артистки есть наследница Александра от прошлых отношений с Константином Морозовым.

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