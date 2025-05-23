Мать Калюжного о его службе в армии: «Для него это будет новый этап взросления»

Мать Калюжного заявила, что служба в армии станет для него этапом взросления

Мать актера Глеба Калюжного Наталья заявила, что служба в армии поможет ее сыну с самоорганизацией и планированием. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По ее мнению, так артист укрепит дисциплину и научится работать со временем работать.

«Для него это будет новый этап взросления. Он на разрыв работает, где-то по несколько проектов, и он может проспать. Для меня, как для мамы, важно его здоровье, а это будет режим, организация», — отметила Наталья Калюжная.

Она добавила, что считает, что все мужчины должны исполнить долг перед Родиной. Женщина уточнила, что ее отец также проходил военную службу, а деды — воевали.

Агент артиста Григорий Сухов сообщал, что Глеб Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая. По его словам, Калюжный уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00. Актер пока не знает, в каких войсках будет служить.

6 марта Калюжный вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии. Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

Ранее Калюжный раскрыл, в какое подразделение армии РФ хочет пойти.