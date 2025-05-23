Известного российского актера оштрафовали за неоплату другого штрафа

Суд в Москве оштрафовал актера Верника за неоплату в срок другого штрафа

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за то, что он своевременно не оплатил другой штраф. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказали в суде.

Судья руководствовался частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»). В кодексе указано, что нарушителя могут оштрафовать в двукратном размере, арестовать на срок до 15 суток либо привлечь к обязательным работам на период до 50 часов.

Неизвестно, за какое нарушение 61-летнему народному артисту России был назначен первоначальный штраф.

До этого сообщалось, что суд в Москве взыскал с Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей.

Иск о взыскании задолженности подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, при этом размер взысканной задолженности не уточняется, однако известно, что решение уже вступило в силу.

Ранее Собчак оштрафовали за неоплату другого штрафа.