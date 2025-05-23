Актер Ефремов отказывается от работы в кино после колонии

Актеру Михаилу Ефремову предлагают роли в кино, но он отказывается, сообщил Aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

«Пока что он находится в домашнем режиме. Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения», — сказал продюсер.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.