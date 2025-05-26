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«Слава либо карма»: Денис Дорохов о своем камео в сериале «СашаТаня»

Комик Дорохов сыграл самого себя в сериале «СашаТаня»
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ТНТ

Комик Денис Дорохов сыграл самого себя в сериале «СашаТаня». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

По сюжету нового сезона Саша и Таня Сергеевы воспитывают не одного, а троих детей: в доме появились новорожденные близнецы. А на работе у Саши появляется новый клиент, которого и играет Дорохов. Юморист хочет застраховать дом, но все идет наперекосяк.

«Когда тебе предлагают сыграть самого себя — это либо слава, либо карма. В случае с сериалом «СашаТаня» — скорее веселая смесь. Мне понравилось врываться в этот немного сумасшедший мир Сергеевых, который каждый из вас прекрасно знает. Тут каждый персонаж на грани нервного срыва — и оттого еще смешнее», — сказал комик, добавив, что сыграл бы в сериале еще раз.

До этого камео в сериале было у Ольги Бузовой, Джигана, Марины Федункив, Павла Воли, Ёлки и других звезд.

Показ новых сезонов девятого сезона сериала «СашаТаня» стартует 26 мая.

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