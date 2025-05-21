Создатель «Бандитского Петербурга» о ремейке: «Мне никто ничего не говорил»

Создатель телесериала «Бандитский Петербург», режиссер Владимир Бортко признался в беседе с ТАСС, что не знает подробностей будущего проекта.

Бортко отметил, что выступит в сериале в роли сценариста. Однако он не знает, кто будет принимать участие в съемках.

«Мне никто ничего не говорил», — отметил режиссер.

19 мая журналистка Сусанна Альперина сообщила, что телеканал РЕН ТВ приобрел права на экранизацию книг Андрея Константинова о бандитском Петербурге у вдовы писателя. По ее словам, зрителей ждет возрождение сериала в современной версии. При этом она уточнила, что канал эту информацию на данный момент не подтвердил и не опроверг.

Многосерийный фильм «Бандитский Петербург», снятый по книгам «Судья. Адвокат-2», «Вор. Журналист-2», «Сочинитель» и еще пяти текстам Константинова, выходил на российском ТВ в 2000-е годы. Затем, в 2006-м, вышел спин-офф под названием «Русский перевод» и приквел «Экспроприатор».

Актер Дмитрий Певцов признался, что пока не слышал ничего о ремейке, но в любом случае рассматривает все проекты, в которых ему предлагают сняться.

Ранее Джиган вспомнил, как случайно испражнился во время езды на велосипеде.