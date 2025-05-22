Зак Брафф вернется к своей роли в перезапуске «Клиники»

Американский актер Зак Брафф вернется к своей роли в перезапуске медицинского сериала «Клиника». Об этом сообщило издание Deadline.

О том, что Брафф снова сыграет Джей Ди, стало известно спустя пять с половиной месяцев после начала работы над перезапуском.

Сделка с Браффом была заключена после месяцев переговоров, осложненных требованиями актера относительно гонорара. Кроме того, он потребовал снимать шоу в Лос-Анджелесе, а не в Ванкувере, как изначально планировалось.

Стороны пришли к соглашению, однако место съемок пока объявлено не было.

Планируется, что контракты также подпишут с другими звездами «Клиники» — Сарой Чок (Эллиот Рид), Дональдом Фэйсоном (Кристофер Терк), Джоном С. МакГинли (Перри Кокс), а также Джуди Рейес (Карла Эспиноза).

«Клиника» — американский сериал шоураннера Билла Лоуренса о молодых врачах. Он шел с 2001 по 2010 год. В России транслировался каналом «MTV Россия» и каналом «Домашний».

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